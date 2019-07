© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Anche gli appuntamenti cinematografici vanno a far parte dell’estate reatina. Settimana piena per il Be’er Sheva, che oggi, martedì 9 lòuglio, e domani, offre due cineforum con l’intervento di esperti del settore ed attori professionisti. Si parte alle 21.30 di stasera, con la proiezione di “Sarah e Saleem – Là dove nulla è possibile”, film palestinese del 2018 e ambientato a Gerusalemme, che si concentra sul difficile amore tra i due protagonisti, vittime dei disordini legati alla convivenza tra palestinesi e israeliani. Una storia d’amore capace di far riflettere lo spettatore, anche grazie all’intervento di Claudia Bedogni, responsabile della distribuzione del film in Italia.Domani sarà la volta di un grande ritorno al locale reatino, dove l’attore Daniele Parisi sarà nuovamente ospite, in occasione della proiezione del film “Orecchie”, uscito nel 2016 sotto la regia di Alessandro Aronadio e già al centro di un cineforum lo scorso anno. Un film in bianco e nero, questo, che si avvale del talento di Rocco Papaleo e dello stesso Parisi tra gli altri; per offrire allo spettatore una trama ricca di significato ed ironia, basata su alcune curiose vicissitudini del protagonista, in preda ad un perenne fischio alle orecchie.Due occasioni per conoscere o rivedere film sicuramente di qualità e riflettere sui diversi spunti da essi offerti, anche grazie alla partecipazione del regista reatino Marco Giallonardi, moderatore di entrambi gli incontri, previsti per stasera e domani alle 21.30 al Garden Be’er, in Via Garibaldi.