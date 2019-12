© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella giornata odierna, il Vicesindaco di Rieti e assessore alle attività produttive, Daniele Sinibaldi, insieme alla presidente, Elisabetta Occhiodoro, e ad altri rappresentanti del Comitato Gemellaggi e Relazioni Internazionali del Comune di Rieti, hanno incontrato una delegazione cinese della Città di Hangzhou.La visita è stata richiesta dalla “Social & Economic Survey Team” della città cinese - attraverso l’interessamento dell’agenzia “Asia Promotion” - che si sta interessando alle aree limitrofe alle Città di Roma e Firenze, per approfondirne la conoscenza sia sotto il profilo turistico che relativamente alle opportunità imprenditoriali e di business.«La Città di Hangzhou è la seconda realtà cinese che ospitiamo a Rieti, dopo la delegazione di Hainan – dichiara il Vicesindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi – Continuiamo nel processo di internazionalizzazione e apertura di Rieti a nuove realtà e a nuovi rapporti per cercare di far emergere nuove opportunità economiche, sociali e culturali».