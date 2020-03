RIETI - Va al cimitero per salutare il marito morto poco più di un anno fa, ma non lo trova. Il Comune dispone l’estumulazione della salma ma si dimentica di avvertire la famiglia, costretta a una dolorosissima ricerca loculo per loculo.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, GIOVEDI' 26 MARZO © RIPRODUZIONE RISERVATA