Evento interreligioso a Rieti: il 1° novembre la celebrazione del ventennale dell’apertura del Cimitero multiconfessionale

Domenica 31 Ottobre 2021, 12:20

RIETI – Grande attesa per l’evento interreligioso in programma domani, lunedì 1° novembre, alle ore 15 presso il Sagrato della Chiesa del Cimitero di Rieti – Via Angelo Maria Ricci – in occasione del ventennale dell’apertura del Cimitero multiconfessionale, ancora oggi uno dei rari esempi in Italia.

La cerimonia – organizzata dal Comune di Rieti con il coordinamento artistico dell’associazione Segnali di Fumo del prof. Fulvio Iampieri – vedrà la partecipazione del Vescovo di Rieti Mons. Domenico Pompili, del segretario generale del Centro Islamico culturale d’Italia,Redouane Abdellah, della presidente Daniela Gean. Hanno aderito e confermato la propria partecipazione anche padre Horban Constantin della Chiesa Ortodossa Rumena in Italia, il Console Generale del Regno del Marocco a Roma, Abdelhak Jnyiene, e il Consigliere per gli Affari Consolari e della Comunità dell'Ambasciata, Mohamed El Kassimi.

L’evento sarà aperto dai saluti del Prefetto di Rieti, Gennaro Capo, e del Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti. Seguiranno gli interventi delle Autorità religiose, un momento di preghiera comunitaria e, infine, una lettura poetico-musicale.

La stampa e la cittadinanza sono invitati a partecipare all’evento.