Martedì 20 Giugno 2023, 09:22

RIETI - Il fai-da-te per tagliare l'erba, per riuscire a portare un fiore o un saluto ai propri cari. Il cimitero è quello di Torano - Sant'Anatolia, frazioni del Comune di Borgorose, il cimitero unico delle due frazioni. L'erba ha ricoperto il percorso interno, non sfalciata dal Comune e allora la soluzione arriva dai cittadini: prima con una donna anziana, quindi con altri cittadini, che decidono di seguire il suo esempio e di aiutarla.

La storia. Una donna, ultrasettantenne, è andata nel cimitero delle frazioni del Comune del Cicolano per un saluto ai propri cari. Ma raggiungere la tomba è stato pressoché impossibile: a impedirlo, l'erba alta, da tempo non sfalciata. Impossibile, quindi, arrivare alla tomba dei propri cari, l'erba alta, non sfalciata, con la pioggia della primavera è un ostacolo.

Ma la donna non ha desistito, non si è persa d'animo e ha trovato e attuato una soluzione: è tornata a casa e si è armata di una piccola falce e ha cominciato a tagliare lei stessa l'erba per arrivare alla tomba, per creare un sentiero verso la tomba dei propri cari.

Roma, sfalcio e diserbo (ancora) fermi nel Municipio III: la protesta dei residenti: «Sembra di vivere in una giungla»

L'esempio. Ma la solidarietà ha spinto alcune persone del luogo a fare altrettanto e così, preso un decespugliatore, hanno provveduto anche loro, da un lato, ad aiutare la donna e, dall'altro, a rendere accessibile buona parte del cimitero, creando una sorta di sentiero accessibile nel cimitero. La piccola protesta - in questo caso, decisamente attiva e funzionale - si è estesa all'aula comunale, dove non sono mancate le polemiche. “Noi di “Un Comune per tutti” - spiega dall'opposizione Daniela Giuliani, candidata sindaca sconfitta, lo scorso aprile, dal riconfermato sindaco Mariano Calisse - ci impegneremo affinché questo problema gravissimo venga risolto. Il delegato ai cimiteri, Antonio Angelini, si era impegnato a risolvere la carenza manutentiva che affligge i cimiteri del Comune da diverso tempo. Diversi erano i solleciti che avevamo fatto durante la campagna elettorale, nel primo consiglio del 31 maggio, il delegato del sindaco aveva detto che tutto sarebbe cambiato Ma da allora tutto è peggiorato. Ci attiveremo con gli atti dovuti affinché la maggioranza si svegli ed inizi ad agire”.

Una situazione simile coinvolge parte anche in altri cimiteri di Borgorose e anche in questi alcuni si stanno organizzando per tagliare l'erba autonomamente.