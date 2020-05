© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In un momento difficile come quello che si sta vivendo causa l’emergenza sanitaria in atto da inizio marzo, con restrizioni e ordinanze che impediscono anche quelle abitudini o consuetudini un tempo naturali, come per esempio portare un fiore sulla tomba di un famigliare, ci sono gesti che danno sollievo e riconciliano con quel senso di normalità che nelle ultime settimane si è andato via via perdendo. A Forano, c’è una iniziativa della Pro loco che sta riscuotendo in queste ore apprezzamenti e gratitudine da parte della gente dopo l’annuncio fatto dal vicesindaco Gian Luca Farina.«Purtroppo - spiega il vicesindaco di Forano - per il momento ancora non è possibile portare un fiore e sistemare il luogo dove sono sepolti i nostri cari. Capisco come questo impedimento possa recare a molte persone ulteriore infelicità, soprattutto nel non poter essere fisicamente sul luogo dove riposano i propri defunti. Per questo motivo, la Pro loco di Forano si è resa disponibile ad acquistare, per tutti, fiori per i cimiteri di Forano e di Gavignano e in settimana porterà a tutti i nostri defunti un fiore fresco, togliendo quelli appassiti, dando così un po’ di serenità alle nostre famiglie, decoro ai luoghi e più rispetto per i nostri cari. Ringrazio di cuore la Pro loco, a nome del sindaco e di tutta l’amministrazione comunale, per la lodevole iniziativa».Ai ringraziamenti del vicesindaco Farina, sui social ne sono arrivati a decine in queste ore da parte della gente che ha davvero apprezzato.