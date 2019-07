RIETI - A causa di un guasto alla rete elettrica pubblica nel territorio del Salto - Cicolano, dovuto al maltempo delle ultime ore, l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti comunica il momentaneo rallentamento di alcune procedure e servizi erogati presso il Nucleo Operativo Cure primarie di S. Elpidio. I tecnici della società interessata sono al lavoro per ripristinare il regolare servizio. L’Azienda Sanitaria Locale si scusa per eventuali disservizi sul sistema informatico e rete telefonica, non ascrivibili alla volontà dell’Azienda stessa. © RIPRODUZIONE RISERVATA