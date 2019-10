© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Procedono a pieno ritmo le adesioni e i preparativi alla Cicloturistica Le Vie del Marrone per la data di venerdì 1°novembre.La sesta edizione della manifestazione, targata Asd Mtb Monte Giano nell’organizzazione, promette di regalare contenuti sportivi ed extra-sportivi interessanti riconfermando l’abbinamento alla Festa d’Autunno tra venerdì 1 e sabato 2 novembre in collaborazione con la Pro Loco presieduta da Marco Fainelli.Non solo castagne e pedalate in mountain bike per gli amanti delle pedalate senza fretta che potranno scegliere un tracciato lungo di 34 chilometri e uno corto di 27 chilometri. In questo ponte del 1°novembre, la 26°edizione della Festa d’Autunno è pronta a proporre nuovamente il mercatino dell’artigianato locale e dei prodotti tipici, spettacoli musicali e stand gastronomici come valore aggiunto allo svolgimento della cicloturistica sotto l’egida Acsi Ciclismo Lazio.Fino alla mattina del 1°novembre, la quota di iscrizione è passata a 20 euro comprendente l’uso delle docce, i ristori lungo il percorso, il pranzo finale e un sacchetto di castagne. Per iscriversi occorre inviare una mail all’indirizzo mtbmontegiano@gmail.com .“I lavori continuano alacremente sui due percorsi per trovare il miglior terreno possibile, metterli in sicurezza e non lasciare nulla al caso – spiega Enrico De Silvestri, presidente dell’Asd Mtb Monte Giano -. Venerdì ci attende il solito clima di grande festa ma devo ringraziare tutti i collaboratori che stanno lavorando al mio fianco unitamente all’amministrazione comunale di Antrodoco e alla Pro Loco. Grazie a loro per quanto stanno facendo in questi ultimi giorni di grande impegno perché stanno permettendo alla manifestazione di concretizzarsi nel migliore dei modi”.