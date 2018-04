CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

RIETI - Investe un ciclista davanti ad alcuni testimoni, si ferma e tenta anche di soccorrerlo, ma poi - in preda al panico - fa perdere le proprie tracce. Temendo il peggio, in una Amatrice letteralmente invasa dai turisti nella giornata del 25 aprile, scatta una vera e propria caccia all’uomo che porterà, solo verso sera, al ritrovamento del 57enne, G.L., in stato di shock all’interno di una fitta boscaglia. LA RICOSTRUZIONE Erano da poco passate le 13 quando l’uomo, originario di Musicchio, una frazione di...