Rieti, ciclista investito finisce al de Lellis

di Emanuele Faraone

RIETI - ​Ciclista investito in via Palmegiani a Campoloniano da un furgone. L'uomo sui 50 anni è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti, ma non risulterebbe essere in gravi condizioni. L'uomo stava percorrendo via Palmegiani insieme ad un gruppo di ciclisti per iniziare un'uscita mattutina quando è stato improvvisamente colpito lateralmente da un mezzo furgonato che stava uscendo dal parcheggio il cui conducente non si è accorto del passaggio dei ciclisti. Il reatino è finito a terra sull'asfalto ed è stato inizialmente soccorso dagli amici che hanno immediatamente allertato il personale medico-sanitario del 118 che, giunto sul posto, ha trasportato il ciclista in ospedale.

Sabato 1 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:32



© RIPRODUZIONE RISERVATA