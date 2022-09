Cade durante un'uscita con gli amici: cicloamatore trasferito d'urgenza a Roma in gravi condizioni

RIETI - E’ stato trasferito d’urgenza a Roma in gravi condizioni un ciclista reatino vittima, nella mattinata di ieri, di un grave incidente stradale lungo la Strada provinciale 34 “Turanense”.

L’uomo era in gruppo di ritorno da un giro domenicale in bicicletta insieme ad altri cicloamatori quando è improvvisamente caduto, probabilmente a causa di un ostacolo intercettato con la ruota anteriore mentre procedeva in direzione Rieti. Il ciclista è stato catapultato a terra cadendo rovinosamente sopra un muretto laterale in cemento. Violento l’impatto che gli ha provocato lesioni e fratture multiple tra cui la rottura della clavicola e la frattura di alcune costole che avrebbero creato ulteriori complicazioni per via di un trauma polmonare penetrante.

Soccorso dal 118, polizie e pompieri è stato trasportato nel nosocomio reatino per poi essere trasferito a Roma per la gravità delle sue condizioni.