Ultimo aggiornamento: 19:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ferite gravi, traumi alla testa e al torace, e trasporto in eliambulanza a Roma. Un ciclista reatino di 74 anni è stato investito da un’auto vicino Colli sul Velino, località Torrone, più conosciuta come Le Fontanelle. L’incidente è avvenuto questa mattina, 17 maggio, intorno alle 10.30. Dai primi accertamenti sembra che il ciclista percorrese un tratto in discesa in forte pendenza e al momento di una deviazione si è scontrato con un'auto condotta da un residente della zona. Sono ancora in corso di accertamento dinamica e cause da parte dei carabinieri della locale stazione. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, intervenuti con automedica e ambulanza. Viste le condizioni delle ferite riportate è stata decisa la chiamata dell'elicottero dell’elisoccorso, atterrato in un vicino campo da rugby, che ha poi trasportato l’uomo al policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sono gravi, ma non sembra in pericolo la vita.