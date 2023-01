Cane attraversa la strada, ciclista cade e finisce al de Lellis

RIETI - Cade in bici a causa di un cane. Ferito un ciclista trasportato d'urgenza al pronto soccorso.

Fatale per un cicloamatore reatino di 51 anni l'attraversamento di un cane mentre transitava a Morro Reatino in prossimità dell'incrocio per Rivodutri. L'uomo è finito a terra sull'asfalto riportando lesioni e ferite in varie parti del corpo tra cui un'ampia lacerazione alla gamba che ha prodotto una vistosa perdita di sangue.

Sul posto è intervenuto un equipaggio del 118 che ha stabilizzato e trattato il ciclista sul posto per poi trasportarlo presso il Pronto soccorso dell'ospedale San San Camillo De Lellis di Rieti.