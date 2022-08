Rieti, ciclista cade in viale Maraini: ferito e trasportato in ospedale

RIETI - Incidente in viale Maraini dove un ciclista è caduto rimanendo ferito. L'uomo, un 70enne reatino, stava transitando in sella alla sua bicicletta quando è improvvisamente caduto riportando delle ferite in prossimità dell'incrocio con via Leonessa. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale del Comune di Rieti per soccorso ed accertamenti e un'unità mobile del 118 che ha trasportato il 70enne presso il nosocomio reatino.