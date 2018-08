di Emanuele Faraone

RIETI - Versa in condizioni gravissime il 57enne reatino Mario Angeletti. speronato e travolto la notte di martedì da un’auto pirata, lungo viale Marco Curio Dentato. L’uomo, due figli e operaio per una ditta di rimozione macerie operante ad Amatrice, versa in condizioni critiche con fratture multiple e versamenti emorragici nel reparto rianimazione del policlinico Gemelli di Roma, dove è stato trasferito nella notte a causa della gravità del suo quadro clinico. A destare maggiore preoccupazione è la...