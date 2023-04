Giro in bicicletta da incubo: ciclista reatino aggredito da due cani, soccorso dal 118

RIETI - Un’uscita in bicicletta poco fortunata per un ciclista reatino aggredito da due cani e ferito. Lo sportivo è stato poi medicato sul posto dal personale medico-sanitario del 118.

Un allenamento poco piacevole, nei giorni scorsi, per un cicloamatore reatino quando, in sella alla propria bicicletta, è stato aggredito da due cani mentre, nella tarda mattinata, percorreva la Strada regionale Ternana in prossimità di via Cese. Improvvisamente due cani di piccola taglia, usciti da un’area privata, lo hanno raggiunto e morso.

L’uomo è poi dovuto ricorrere alle cure mediche del 118, giunto sul posto con una unità mobile. Sul posto è stato poi richiesto anche l’intervento dei carabinieri-forestale e del personale veterinario dell’Asl di Rieti per gli adempimenti e l’accertamento di eventuali responsabilità a carico del proprietario dei cani.