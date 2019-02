Ultimo aggiornamento: 11:48

RIETI – Il velodromo di Forano tornerà ad essere domenica 7 aprile il punto di riferimento per migliaia di ciclisti che da tutta Italia arriveranno in Sabina in occasione dei campionati nazionali CSI. La “Gran Fondo Velodromo di Forano 2019” assegnerà infatti in questa prova unica il titolo nazionale di ciclismo per i tesserati del Centro Sportivo Italiano nella specialità strada, fondo e medio fondo maschile e femminile.La manifestazione, giunta alla quarta edizione, vedrà protagonisti gli atleti ma anche le loro famiglie: già negli anni precedenti infatti l’evento si è rivelato una grande festa per tutti sia nella fase conclusiva al velodromo del paese sabino che lungo le strade della zona attraversate dai concorrenti in gara. I tracciati sono stati predisposti per favorire le diverse categorie: quello più impegnativo si snoda su un percorso di 126 chilometri con più strappi e due salite di rilievo come il Monte Tancia ed il Fontecerro, affrontato dal versante della pianura reatina. Il secondo tracciato di 86 chilometri sarà invece più “abbordabile” per coloro che non avessero raggiunto una forma atletica di spicco ed è più scorrevole. Entrambi prevedono nella parte finale un settore di sterrato particolarmente affascinante che gli organizzatori riproporranno dopo il successo dell’edizione precedente e che è stato ulteriormente battuto e perfezionato.Il velodromo di Forano ospiterà anche il quartier generale della manifestazione con tutti i servizi necessari all’evento: in base alle previsioni dovrebbero iscriversi più di mille partecipanti. La gara prenderà il via alle ore 8.30 e già si sta lavorando sull’aspetto dell’assistenza meccanica e della sicurezza. La “Gran Fondo Velodromo di Forano” è una prova del circuito Fantabici ed è possibile partecipare anche sottoscrivendo l’abbonamento alla challenge laziale.All’organizzazione contribuiscono il gruppo ciclistico “I Raccapezzati”, i comuni di Forano e Stimigliano, il Consiglio Regionale del Lazio. Ad ogni partecipante sarà consegnato il pacco-gara, comprensivo di un abbonamento digitale a Peloton Magazine, una delle riviste americane leader nel settore del ciclismo. Nel contempo lo staff della Nuova Ciclisti Forano sta lavorando per inserire altre specialità. Ulteriori informazioni, anche per le modalità di iscrizione, sono reperibili sul sito www.gfvelodromoforano .it oppure asdnuovaciclistiforano@live.it ed ai recapiti telefonici 3393050602 – 3312741865.