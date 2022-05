Al velodromo di Forano successo per il “2° Memorial Gaetano Del Vescovo”

RIETI - Il Velodromo di Forano è ormai un prezioso punto di riferimento per chi pratica il ciclismo sia a livello agonistico che amatoriale ed anche in questa settimana è stato al centro dell’attenzione con la disputa del “2° Memorial Gaetano Del Vescovo”, primo appuntamento stagionale su pista nella regione Lazio. Record di iscrizioni (oltre cento) con la partecipazione di formazioni provenienti dalle province del Lazio, dell’Umbria e della Campania.

Particolarmente interessanti le prove riservate alle categorie Esordienti, Allievi e Juniores sia maschili che femminili, scese in pista nelle specialità di velocità e resistenza sommate poi nella classifica finale Omnium. L’evento è stato organizzato dai “Reccapezzati” della Asd Nuova Ciclisti Forano che hanno predisposto al meglio l’impianto stesso accogliendo così la prima delle quattro gare programmate per la stagione 2022.

E’ stata anche l’occasione del debutto stagionale della squadra Esordienti della società organizzatrice: un gruppo di giovani atleti che hanno saputo mettersi in gioco in una specialità del tutto nuova per loro, essendo alla prima stagione ciclistica a livello agonistico. Gli stessi praticano anche attività su strada e mtb alternate.

Presenti alla manifestazione il presidente regionale del Lazio Maurizio Brilli ed il presidente regionale dell’Umbria Massimo Alunni. Soddisfazione da parte degli organizzatori per il supporto dell’amministrazione comunale di Forano e la collaborazione della famiglia Del Vescovo che ha offerto un rinfresco al termine della manifestazione.