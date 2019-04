© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Una prima domenica d’aprile all’insegna dello sport e della bicicletta ha portato a Forano oltre seicento ciclisti provenienti da ogni zona d’Italia per la quarta edizione della “Granfondo del Velodromo di Forano” organizzata dall’Asd Nuova Ciclisti Forano insieme al main sponsor Peloton Magazine. L’evento era valido come Campionato Nazionale CSI 2019 per le categorie Granfondo e Mediofondo e si è sviluppato su due percorsi di 96 e 126 chilometri con la conclusione al velodromo del paese sabino dove si sono svolte poi le premiazioni ed un ristoro predisposto per atleti ed accompagnatori.Grande partecipazione di pubblico anche lungo il percorso, apprezzato in modo particolare dagli atleti provenienti da altre regioni che per l’occasione hanno scoperto zone della Sabina ancora incontaminate e ricche di sentieri naturalistici ignorati spesso anche da chi vive abitualmente in zona. Tra i premiati, grande soddisfazione per tre ciclisti locali che si sono fregiati della prestigiosa maglia: Maurizio Bussotti di Magliano Sabina (categoria M1), Sergio Leonardi di Configni (categoria M7) e Lorenzo Bernocchi di Montasola (categoria Junior). Presenti alla manifestazione i massimi esponenti provinciali e regionali del CSI-Centro Sportivo Italiano, il sindaco di Forano Marco Cortella e Bradley Roe (editor manager di Peloton Magazine) giunto appositamente dagli Usa per supervisionare la gara.