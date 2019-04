© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Viaggia a pieno ritmo in questi giorni a Forano la macchina organizzativa della manifestazione ciclistica che si svolgerà nel velodromo del paese sabino domenica 7 aprile. Si tratta della quarta edizione del “Gran Fondo Velodromo di Forano”, prova unica di campionato nazionale CSI per le categorie Gran Fondo e Medio Fondo alla quale hanno partecipato negli anni precedenti migliaia di atleti ed amatori provenienti da ogni regione italiana. Anche per questa edizione le iscrizioni stanno confermando il successo ed il prestigio di tale evento che vedrà arrivare domenica in Sabina atleti, familiari, tifosi, simpatizzanti ed accompagnatori per i quali è previsto anche un ricco “Pasta Party”.Il programma prevede la consegna dei pacchi gara nel pomeriggio di sabato 6 (ore 15-20) e di domenica mattina (6.30-7.30). Alle 8.20 del giorno di gara apertura delle griglie, inno nazionale e immediata partenza dal velodromo. I percorsi sono differenziati: uno più breve di 98 chilometri (Mezzo Fondo) privo di lunghe salite ma ricco di strappi e di fascino e l’altro di 126 chilometri ( Gran Fondo) dove si affronteranno le salite del Tancia e di Fontecerro e sul quale si cimenteranno gli atleti più preparati. Alle 11.15 è previsto l’arrivo al velodromo del primo gruppo ed alle 12.30 del secondo: quindi “Pasta Party” per tutti, premiazioni e conclusione della manifestazione alle ore 17.