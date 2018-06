di Andrea Scasciafratte

RIETI – Tutto esaurito in centro per il Trofeo Città di Rieti, la gara per élite-under 23 che domani porterà sulle strade cittadine venti squadre e 160 corridori. Raccolto idealmente il testimone dal Trofeo Adolfo Leoni, la corsa si snoderà lungo un percorso di 147,5 chilometri, caratterizzato da un circuito iniziale, molto veloce e spettacolare, dalle salite di Cantalice e La Foresta, poste nel finale, e dal suggestivo arrivo in piazza Vittorio Emanuele II.



IL PROGRAMMA

Colori e movimento in centro città fin dalle 9 di domani, con il ritrovo dei team e il controllo delle licenze al bar Quattro Stagioni. Alle 13 la consueta riunione dei direttori sportivi e, alle 14, la partenza: i corridori si muoveranno ad andatura turistica da pizza Vittorio Emanuele II e, dopo aver percorso via Pennina, via Varrone, piazza Oberdan, piazza Mazzini, via Canali, piazza Marconi, via Verani, viale Matteucci e il Lungo Velino (ex Giorlandina), si porteranno in via Velinia, dove verrà dato lo start ufficiale. Si snoderà tutta nella Piana la prima parte di gara, con i ciclisti impegnati in un circuito (da ripetere sette volte) che, dopo la partenza, toccherà via Criano, Chiesa Nuova, Madonna del Cuore, viale De Juliis, via Ricci, via Nenni, viale Morroni, viale Canali, piazza Marconi, via Verani e viale Matteucci. Dopo metà gara la svolta verso Quattro Strade e l’attacco alle salite di Cantalice e Castelfranco (lato Vazia), che faranno da trampolino verso le pedalate finali. Quelle che porteranno gli atleti direttamente in piazza Vittorio Emanuele II dove, intorno alle 17.30, è previsto l’arrivo. Nel tratto cittadino, la corsa attraverserà via Ricci, viale Morroni, viale Canali e via Cinta.



GLI ORGANIZZATORI

«Siamo molto sodisfatti per aver allestito un evento sportivo di assoluto livello, che riporta il ciclismo con la C maiuscola nel centro di Rieti – afferma Davide Santarelli, coordinatore tecnico della società organizzatrice, la Rieti Ciclismo 2018 – Determinante per la buona riuscita della corsa è stata la sinergia con le istituzioni e gli sponsor, che ci hanno sostenuto fin dall’inizio. Oltre all’aspetto tecnico, il nostro obiettivo sarà quello di regalare una bellissima giornata di sport alla città e ai tanti appassionati di ciclismo».

