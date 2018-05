RIETI - La macchina organizzativa del "Trofeo Città di Rieti" è a pieno regime, si sta lavorando alacremente per allestire una grande corsa riservata alla categoria elite under 23. La società organizzatrice la Rieti Ciclismo 2018, presieduta da Sandro Vecchi, può contare su un gruppoappassionato e competente di amici del ciclismo con Davide Santarelli responsabile dell'organizzazione tecnica dell'evento.



C'è grande entusiasmo e voglia di far tornare il grande ciclismo dei dilettanti sulle strade reatine, strategica la scelta della data per lo svolgimento della corsa, domenica 17 giugno è il giorno successivo la conclusione del Giro d'Italia Under 23 e una settimana prima del campionato italiano per la categoria under 23. Si prospetta un buon numero di iscritti, con una partecipazione che può contare su un ottimo rapporto tra quantità e qualità dei corridori al via.



«Fondamentale la sinergia tra la società organizzatrice Rieti Ciclismo 2018, le istituzioni e gli sponsor che hanno il compito importante di sostenere questa corsa - si legge nella nota - L'obiettivo principale è quello di regalare una bellissima giornata di sport alla città di Rieti ed ai tanti sportivi che seguiranno la corsa, appuntamento al 17 giugno per vivere una gio rnata all'insegna del ciclismo con la C maiuscola».

Sabato 26 Maggio 2018



