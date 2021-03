Sabato 13 marzo torna la Tirreno-Adriatico nel Reatino: il percorso e gli orari di chiusura delle strade

RIETI - Il 13 marzo, in occasione del transito della IV tappa della 56ma Tirreno Adriatico, Terni-Prati di Tivo, sarà disposta, per ragioni di sicurezza pubblica, la chiusura al traffico del percorso della manifestazione.

Di seguito si indicano in tabella il percorso e gli orari di chiusura.

INGRESSO IN PROVINCIA DI RIETI (provenienza Provincia di Terni Piediluco SR.79) ore 12.30 circa

MADONNA DELLA LUCE

12.31 (transito)

12.01 (chiusura)

COLLI SUL VELINO

12.36 (transito)

12.06 (chiusura)

PONTE CRISPOLTI

12.45 (transito)

12.15 (chiusura)

RIETI_QUATTRO STRADE

12.54 (transito)

12.25 (chiusura)

RIETI VIALE MORRONI

12.58 (transito)

12.28 (chiusura)

RIETI SS.4 SALARIA

13.09 (transito)

12.39 (chiusura)

TERME DI COTILIA

13.17 (transito)

12.57 (chiusura)

ANTRODOCO

13.31 (transito)

13.01 (chiusura)

VIGNOLA

13.45 (transito)

13.15 (chiusura)

SELLA DI CORNO ( uscita dalla provincia di Rieti )

13.57 (transito)

13.27 (chiusura)

USCITA dalla PROVINCIA DI RIETI DIREZIONE Sella di Corno (AQ) ORE 13.57 circa

Si ribadisce che tale chiusura si intende fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile “fine gara ciclistica” e, comunque, FINO A CESSATE ESIGENZE.

Il comunicato del Comune di Rieti

In considerazione del fatto che la manifestazione interesserà Via M.C. Dentato, Viale Maraini, Viale Canali, Viale Morroni, Via Salaria per l’Aquila (fino al confine con il Comune di Cittaducale) e al fine di garantire l’incolumità dei partecipanti, il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha firmato un’ordinanza con la quale si dispone il divieto si sosta con rimozione, nelle strade sopra indicate, dalle ore 7 alle ore 14 del giorno 13 marzo.

L’opportuna segnaletica sarà installata a cura del personale dell’Ente.

Ultimo aggiornamento: 12:48

