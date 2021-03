La Tirreno-Adriatico nel Reatino, emozioni lungo le strade. Foto

RIETI - Strade deserte, scuole chiuse e tanta gente lungo il percorso. La Tirreno-Adriatico attraversa la provincia di Rieti e strizza l’occhio al capoluogo, tirato a lucido per il passaggio della quarta tappa, da Terni a Prati di Tivo.

Nel passaggio in città, la corsa è già entrata nel vivo, nonostante i pochi chilometri percorsi: fuga importante con cinque corridori all’avanscoperta (Mattia Bais, Marco Canola, Benjamin Thomas, Emil Vinjebo e Mads Wurtz Schmidt) e il gruppo di 165 unità costretto ad inseguire con quasi cinque minuti di ritardo. Il filo conduttore della gara è identico fino all’uscita dalla provincia di Rieti, a Sella di Corno: sono da poco scoccate le 14 e i battistrada tengono duro, portando il vantaggio a 8’02”. Si passa in provincia dell’Aquila, in Abruzzo, per gli ultimi 60 chilometri di gara, i più duri di questa 56esima Tirreno-Adriatico.



