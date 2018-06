di Giacomo Cavoli

RIETI - In circa 800 hanno già compilato il modulo di partecipazione, ma fino agli ultimi minuti prima della partenza di domenica mattina, il quarto appuntamento della Terminillo Marathon Alka ideata dalla H4F di Paolo Ferri e Massimo Martellucci punterà a superare il risultato dell’edizione dello scorso anno, che portò al Terminillo oltre 1.100 ciclisti. Oggi, l’apertura del villaggio a Pian de Valli, mentre domani mattina, alle 9, il via ai due percorsi, quello medio da 108,28 km (2.266 metri di dislivello) e la Gran Fondo da 128,700 km (2.662 metri). Valevole come prova del Circuito Master Tricolore, per l’assegnazione delle maglie di campione regionale del Lazio della Federazione Ciclistica Italiana delle categorie amatoriali e inserita all’interno del circuito Fantabici, la Terminillo Marathon arriverà a costeggiare i muri di neve della Vallonina, parte del percorso rivoluzionato dei due circuiti, abbracciando così i territori colpiti dal sisma.



I DUE PERCORSI

Per entrambi i tracciati, partenza e arrivo a Pian de Valli: subito dopo il via, la salita verso Campo Forogna, percorrendo il giro dell’Anello. Svolta a destra verso la Malga, costeggiando il Residence Rialto e subito l’attacco alla prima salita di giornata, con i circa 3 km pronti a condurre verso i 1.800 metri della Sella di Leonessa. Da lì la discesa della Vallonina fino a Campo Stella, seguita da un tratto di falsopiano fino al bivio di Leonessa, proseguendo poi in direzione Albaneto e giù in discesa fino a Posta. Da lì un breve tratto di Salaria e poi, proseguendo lungo la Salaria Vecchia, tutto in pianura fino a Cittareale con l’inizio della seconda salita fino ai piedi delle piste da sci di Selvarotonda. Da Cittareale, la divisione dei due percorsi: per la Gran Fondo, al confine tra Lazio e Umbria, la svolta verso Maltignano, poi la salita di circa 10 km fino all’abitato di Villa San Silvestro, scendendo a Terzone, dove il percorso medio si ricongiungerà con la Gran Fondo. Poi l’inizio del rettilineo verso Leonessa dove, una volta usciti dal paese, si tornerà verso Campo Stella, iniziando la scalata della Vallonina, immergendosi nel bosco in località Jaccio Crudele. Da lì, nuovamente il superamento di Sella di Leonessa scendendo verso Pian de Valli e l’ultima rampa di circa 800 metri che, con quattro tornanti stretti, porterà direttamente al traguardo.

Sabato 2 Giugno 2018



