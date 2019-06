UN TALENTO INASPETTATO

DELIZIE E CROCI DELLO SCI

RIETI - E’ figlio di Tonino Manzara, fra gli storici maestri di sci del Terminillo e dunque passione e attitudine per la discesa deve averle pur riprese da qualcuno. Ma domenica scorsa Marcello Manzara, campione laziale del 2018 e 2019 nel Gigante, si è trovato a tagliare anche il traguardo dei 108 km della Mediofondo della Terminillo Marathon, chiusa in 4 ore e 5 minuti, 63esimo assoluto: insomma, appena una posizione dietro il ben più rodato – ciclisticamente parlando - consigliere comunale d’opposizione Giosuè Calabrese. Certo, all’arrivo a via dei Villini la ripresa è stata un po’ lenta ma, a 17 anni e con appena un mese di impegno costante sulle due ruote ci sta senz’altro, senza mai dimenticare però il primo amore per lo sci.«Sì, il ciclismo mi piace – ammette Manzara, studente all’Istituto Tecnico Economico “Savoia” di viale Maraini – Ma resta più un passatempo estivo per tenere le gambe allenate in vista della stagione invernale sugli sci». Lui quasi fa spallucce sull’impegno in bici, ma dopo tre anni trascorsi bighellonando in sella e solo l’ultimo mese di lavoro studiato a tavolino si può dire che, oltre al fatto di non voler prendere ancora troppo sul serio il ciclismo, c’è del talento da sfruttare. Nel frattempo, però, gli occhi addosso glieli ha prudentemente messi l’organizzatore della Terminillo Marathon, Paolo Ferri, che si è portato avanti con il lavoro e ha tesserato Manzara nel Rieti Riding Sport Club, la società con la quale il giovane reatino ha partecipato alla Marathon: «Era la mia prima gara, è stata un’esperienza abbastanza positiva e anzi non mi aspettavo un risultato del genere – racconta - Durante la corsa sentivo che avevo una buona condizione e fino allo scollo di Leonessa sono riuscito a tenere il passo con i migliori. Poi, certo, loro avevano molti più chilometri di me nelle gambe, che ne percorro 300 a settimana e che dopo tre anni di bicicletta ho cominciato a fare seriamente soltanto un mese fa».Nessuno però tocchi lo sci, a casa Manzara. Con una media di oltre 25 gare federali all’anno – oltre ai due titoli regionali conquistati nel Gigante degli ultimi due anni e il secondo posto in Slalom del 2018 – nella mente di Marcello Manzara, per il momento, non s’intrufola neanche il pensiero della temibile selezione da maestro di sci che, prima o poi, lo aspetterà al cancelletto di partenza: «Almeno per un altro paio d’anni vorrei vedere se riesco ad ottenere qualche buon risultato a livello nazionale - confida - Poi magari sì, affronterò anche la selezione» che, in un luogo di montagna - basta poco per accorgersene - assume una valenza quasi mistica, «ma per il momento non è la mia priorità». Tutto, purché continui a sciare: «Beh certo, a portarmi sulle piste è stato papà», ma anche qui balza all’occhio una sospetta intersezione con il ciclismo, quando Manzara racconta che «è stato Angelo Martorelli ad avviarmi soprattutto alle gare». Per inciso, quel Martorelli che lo scorso anno vinse la Mediofondo della Terminillo Marathon e quest’anno, forse per noia dell’esser primo, ha scelto il secondo posto nella Granfondo da 128 km. Brevetti per biciclette con gli sci ancora non esistono, giusto?