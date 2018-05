di Renato Leti

RIETI – E’ accompagnata da un crescente successo al Velodromo di Forano l’attività della scuola di ciclismo che coinvolge in diverse sedute settimanali un cospicuo numero di giovani dai cinque ai dodici anni provenienti da diverse località del territorio sabino. Si tratta di un’attività scaturita dall’intuizione di Franco Di Venanzio, presidente dell’ASD Nuova Ciclisti Forano “I Reccapezzati” (società che partecipa con successo a manifestazioni regionali e nazionali con tesserati di ogni età), e realizzata in collaborazione con il Comune di Forano ed il CSI-Centro Sportivo Italiano. “Lascia a casa play station e smartphone e vieni a giocare all’aria aperta!!!” recita il poster-locandina della scuola: un invito rivolto a bambini e ragazzi che si sta rivelando vincente viste le adesioni registrate fin dall’inizio dell’attività avviata nel mese di febbraio 2018.



«Far rinascere la scuola di ciclismo a Forano è molto importante – dicono i responsabili dell’iniziativa – considerate le tradizioni che vanta questo sport in paese e la possibilità di poter utilizzare lo splendido velodromo comunale, un autentico fiore all’occhiello di tutto il centro Italia. I partecipanti sono seguìti scrupolosamente da due istruttori federali e periodicamente vengono organizzati degli appositi raduni con la partecipazione dei nostri ragazzi e i tesserati di altre società. Attualmente ci stiamo preparando al secondo Memorial Pietro Tagliaferri, un evento promozionale ciclistico per bambini che si svolgerà il 23 settembre 2018».

