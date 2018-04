RIETI - Partire ed arrivare in bicicletta dentro un velodromo per una granfondo: un’emozione condivisa dai 700 partecipanti alla Granfondo del Velodromo di Forano per la regia del sodalizio Nuova Ciclisti Forano-I Reccapezzati e mandata agli archivi in una meravigliosa giornata di sole e di sport sulle strade della Valle del Tevere e della Sabina, sfiorando i confini con l’Umbria, con la granfondo di 126 chilometri e la mediofondo di 85 chilometri che hanno avuto in comune il caratteristico passaggio sui 3200 metri dello sterrato di Foglia prima di tornare a Forano.



A pedalare con i partecipanti anche Marco Bernardinetti, professionista dell’Amore&Vita Prodir tornato nella sua Forano nelle vesti di testimonial dell’evento valevole come seconda prova di Fantabici e a sostegno dell’Afmal, l’associazione del Fatebenefratelli per i malati lontani.



La mediofondo di 85 chilometri è stata ad appannaggio di Simone Lanzillo (Di Gioia Cycling Team – 1°master 2) che è riuscito ad anticipare i diretti avversari Fabio Orcame (Redingò Cycling Team), Danilo Sensi (Sanetti Sport Amici Vigili Del Fuoco – 1°master 4), Federico Costarelli (Di Gioia Cycling Team – 1°master 1), Giorgio Roselli (Di Gioia Cycling Team – 1°master 3), Mattia Polidori (Drago on Bike), Fabio Boccialoni (Orte Velo Club), Giovanni Tiberia (Five Friends Bike - 1°elite master sport), Emanuele Ciarletti (Team Monarca Trevi), Cristiano Antonelli (White Bull Team), Marco Rosi (Disoflex Portalandia – 1°master 5), Vincenzo Palumbo (Disoflex Portalandia – 1°master 6), Luigi Sernacchioli (Italian Army Cycling Team – 1°master 7), Alvaro Colterari (Orte Velo Club – 1°master 8), Francesco Maria Sorato (Nuova Ciclisti Forano-I Reccapezzati – 1°master junior) e Ottavio Borrini (Ciclotech – 1°over 70).



Protagonista del medio al femminile Marika Passeri (Bike Lab Scuola Ciclismo – 1°master donna 1) che ha trionfato in scioltezza davanti a (Mariangela Roncacci Race Mountain Folcarelli Cycling Team – 2°master donna 1), Valentina Pezzano (Effetto Ciclismo Fiano Romano – 1°master donna 2), Michela Faloni (Pro Bike Riding Team), Andrea Velicu (AS Roma Ciclismo - 1°èlite master donna) e Francesca Lanzara (Pro Bike Riding Team – 1°over 50 donne).



Nella granfondo ha fatto tutto da solo Marco Sivo (Team Falasca Zama Greco – 1°élite sport) che ha avuto una marcia in più sui più diretti inseguitori Andrea Donati (Disoflex Portalandia – 1°master 3), Cesare Pesciaroli (Di Gioia Cycling Team), Leonardo Presta (UC Petrignano – 1°master 1), Matteo Zannelli (Di Gioia Cycling Team), Bruno Sanetti (Sanetti Sport Amici Vigili del Fuoco), Angelo Mirtelli (Team Nardecchia), Gennaro Betti (Cycle Privée – 1°master 2), Silvio Giovane (UC Petrignano – 1°master 4), Salvatore Russo (Biciclette Marzano), in evidenza anche Alessandro Spampani (Asd Agostino – 1°master 5), Marco Stagni (Piesse Cycling Team – 1°master 6) e Bernardino Medoro (Veloroma Asd – 1°master 7).



Primato al femminile per Loretta Giudici (Asd Roccasecca Bike – 1°master donna 1) con ampio margine su Manuela Ansaldo (AS Roma Ciclismo), Sarà Kaczko (Pro Cycling Team Caselli), Chiara Giangrandi (Inbici Cycling Team – 1°master donna 2), Federica Cancellieri (Pro Cycling Team Caselli) e Carmelina Esposito (Di Gioia Cycling Team – 1°over 50 donne).



Alla presenza di Fabio Refrigeri (consigliere della Regione Lazio), Marco Cortella (sindaco di Forano), Maurizio Tetto (assessore allo sport di Forano), Vittorio Bosio (presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano), Daniele Rosini (presidente del comitato regionale CSI Lazio), Enzo Martino (responsabile della commissione ciclismo CSI Lazio), Valentina Egidi (presidente del comitato provinciale CSI Rieti), Luigi Bielli (collaboratore tecnico della nazionale italiana di ciclocross) e Giuseppe Costantini (in rappresentanza dello staff di Fantabici), grandissima soddisfazione tra le fila del comitato organizzatore della Nuova Ciclisti Forano-I Reccapezzati che è stato in grado di allestire una manifestazione unica ed impeccabile, trasformando il contesto del velodromo in un villaggio di divertimento e di attrazione per tutti i ciclisti, le famiglie e gli accompagnatori con un sontuoso pasta party.



I CAMPIONI PROVINCIALI CSI RIETI MEDIOFONDO 2018

Master Junior: Francesco Maria Sorato (Nuova Ciclisti Forano-I Reccapezzati)

Elite Sport: Manuel Ripa (Nuova Ciclisti Forano-I Reccapezzati)

Master 1: Leonardo Nesta (Nuova Ciclisti Forano-I Reccapezzati)

Master 2: Domenico Di Bonifacio (Asd Ruote Grasse)

Master 3: Gianluca Petrucci (Mtb Montelibretti)

Master 4: Fabio Sorato (Nuova Ciclisti Forano-I Reccapezzati)

Master 5: Alfredo Paciucci (Asd Ruote Grasse)

Master 6: Roberto Parenza (Nuova Ciclisti Forano-I Reccapezzati)

Master 7: Gaetano Del Vescovo (Nuova Ciclisti Forano-I Reccapezzati)



I CAMPIONI PROVINCIALI CSI RIETI GRANFONDO 2018

Elite Sport: Samuele Maffei (Nuova Ciclisti Forano-I Reccapezzati)

Master 1: Maurizio Bussotti (Nuova Ciclisti Forano-I Reccapezzati)

Master 2: Pasquale Arabi (Nuova Ciclisti Forano-I Reccapezzati)

Master 5: Massimiliano Di Paolo (Nuova Ciclisti Forano-I Reccapezzati)



Classifiche complete su Kronoservice al link https://www.kronoservice.com/it/schedaclassifica.php?idgara=2348#bannercontainer1

Gioved├Č 12 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA