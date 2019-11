RIETI - Vittoria di prestigio per la compagine sabina "Asd Nuova Ciclisti Forano - I Reccapezzati" in trasferta nel continente asiatico. I portacolori sabini hanno partecipato a Dujiangyan-Chengdu, in Cina, alla gara internazionale a tappe denominata Haute Route Quigcheng 2019 svoltasi dal 25 al 27 ottobre e la coppia formata da Paolo Donati di Forano e Sergio Leonardi di Configni si è aggiudicata la speciale classifica a squadre battendo con più di trenta minuti di vantaggio gli agguerriti avversari asiatici. Una prestazione ed un risultato di grande valore che ha proiettato ancora una volta il movimento ciclistico sabino ed il gruppo dei "Reccapezzati"sugli allori delle competizioni internazionali. © RIPRODUZIONE RISERVATA