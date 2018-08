RIETI - Saranno 845 ciclisti italiani, di cui 9 reatini, che affronteranno la più temuta granfondo ciclistica d’Europa insieme a 4.500 concorrenti a numero chiuso provenienti da 36 nazioni.



La competizione più dura e impegnativa delle Alpi, che si svolgerà domenica 2 settembre, giunta alla sua 38esima edizione e che ha raggiunto oltre 19.000 richieste d’adesione, si svolgerà domenica 02 settembre 2018. Un lungo e unico un percorso di 238 km con 5.500 m di dislivello, chiuso in gran parte al traffico veicolare. Si parte da Sölden, il cuore della valle tirolese dell’Ötztal, affrontando per primo il Kühtai (2.020 m), pedalando in direzione Brennero (1.377 m) si sconfina in Italia, a Vipiteno, attraversando successivamente i passi Giovo (2.090) e Rombo (2.509 m), per poi fare ritorno a Sölden in Tirolo. I 5.500 m di dislivello sono suddivisi su 40,5 km di percorso pianeggiante, 95,7 km di salita e 101,9 km di discesa. I partecipanti della „Ötztaler“, provenienti da 36 nazioni, sono prevalentemente di sesso maschile, mentre sono 290 le donne in gara. Ai tedeschi spetta il primato con il 48,4 % dei posti, al 21,9 % seguono gli austriaci e con il 17,6 % gli italiani (con 47 donne alla partenza). Dall’Italia arrivano ciclisti da 83 province (su un totale di 92).



Si partirà alle ore 06.45 dal centro di Sölden. Saranno i tiratori scelti austriaci a dare il via ufficiale con un potente colpo di cannone, che farà tremare i sellini. Al lungo serpentone serviranno circa 20 minuti per lasciarsi alle spalle la località tirolese e dirigersi verso il fondovalle dell’Ötztal.

Il percorso:



Partenza a Sölden – Ötz 800m – Kühtai 2020m – Innsbruck 600m – Brennero 1377m – Vipiteno 960m – Passo Giovo 2090m – San Leonardo in Passiria 700m – Passo Rombo 2509m – Sölden 1377m.

I passaggi sui valichi:

Ötz – Kühtai : 18,5 KM; 1200 m di dislivello; ristoro al 51. chilometro; Innsbruck – Brennero 39 KM; 777 m di dislivello; ristoro al km 127; Vipiteno – Passo Giovo: 15,5 KM; 1130 m di dislivello – ristoro al km 161;

San Leonardo – Passo Rombo 28,7 KM; 1759 m di dislivello – ristoro al km 201 e km 209.



Si corre all’insegna dello stambecco alpino

E’ lo stambecco il simbolo della 38. edizione della Ötztaler Radmarathon. Un animale alpino noto per le seguenti caratteristiche: è forte e si arrampica facilmente sulle montagne. Virtù del tutto simili a quelle che i partecipanti devono avere per portare a termine la dura prova ciclistica. Ricco anche il programma di eventi durante il fine settimana. Si inizia con la Bike Expo, che apre i battenti venerdì 31 agosto dalle ore 10.00. Venerdì 31 agosto si svolgerà anche una gara di salita, chiamata „Bike4Help Prolog“, alla quale potranno aderire fino a 200 ciclisti iscritti alla Oetztaler Radmarathon. La gara prevede un tragitto in salita di 1,2 km e un dislivello di 129 m.

Marted├Č 21 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:24



