di Andrea Scasciafratte

RIETI - Matteo Rotondi, dopo una corsa che, per oltre 100 chilometri, è vissuta sulle ali di una fuga a quattro, polverizzata nel finale da un gruppo di 28 unità. Un epilogo vibrante, che ha regalato spettacolo ieri pomeriggio al 19esimo Memorial Filippo Micheli (riservato algi Elite-Under 23), mai come stavolta così combattuto e incerto. Alle spalle del 21enne ciclista di Aprilia si è piazzato Filippo Fiorentini, già secondo a Rieti meno di un mese fa. Terzo gradino del podio per Alessandro Frangioni.

Domenica 8 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:48



© RIPRODUZIONE RISERVATA