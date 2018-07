di Andrea Scasciafratte

RIETI - Sabato di grande ciclismo sulle nostre strade. Dopo il Trofeo Città di Rieti dello scorso giugno, tornano gli Elite-under 23 con il 19esimo Memorial Filippo Micheli, la corsa ciclistica che come ogni anno richiama a Labro i migliori dilettanti dell’Italia centrale. Domani (sabato 7 luglio), con partenza alle 14.30 dalla piazza d’ingresso del paese, i corridori si daranno battaglia lungo i 127 chilometri di un percorso che avrà nel circuito di Colli sul Velino e nella salita conclusiva i suoi snodi decisivi.



LE ASPETTATIVE

«Una giornata di sport per ricordare un grande personaggio politico, uomo delle istituzioni che è stato per molte legislature parlamentare eletto nel collegio umbro-sabino e che amava in modo particolare il ciclismo – dice la presidente del comitato organizzatore, Gustavina D’Orazio, affiancata per l’occasione da Emilio Di Ianni e dalla pro loco di Labro – Tra i suoi amici anche il campione Gino Bartali».



IL PERCORSO

Labro (partenza turistica), Morro Reatino, Apoleggia, strada statale 79, bivio di Rivodutri, bar Teepee (inizio percorso agonistico), Ponte Crispolti, Quattro Strade, Madonna del Cuore, viale Fassini, Chiesa Nuova, via Comunali, via Di Carlo, ponte Turano, Piani Sant'Elia, Piani di Poggio Fidoni, Contigliano, Spinacceto, Chiesa Nuova, Madonna del Cuore, Quattro Strade, bivio di Rivodutri, bivio di Colli sul Velino, Madonna della Luce (inizio circuito da ripetersi 7 volte), bivio di Ventina, Colli sul Velino, strada regionale 79, Madonna della Luce (fine circuito), Labro. Arrivo previsto intorno alle 18.15.



LE SQUADRE

Aran Cucine, Calzaturieri Montegranaro, Sestese Etruria Amore e Vita, Team Cervelò, Team Vpm Distribuzione Porto Sant'Elpidio Monte Urano, Gragnano Sporting Club, Regolo Tre Colli, Unione ciclistica Pistoiese, Pedale Scaligero, Team Logistica Ambientale, Unione ciclistica Pregnana Team Scout, Gruppo sportivo Pontino Sermoneta, Team Stipa Milano, Gm Europa Ovini, Sangemini Mg K Vis, Pro.Gi.T. Cycling Team, Gruppo sportivo Parmense.

Venerd├Č 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:52



© RIPRODUZIONE RISERVATA