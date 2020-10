Rieti, torna il Memorial Michela Fanini, giunto alla 26esima edizione

RIETI - Dopo il forzato stop delle attività sportive ciclistiche a causa del lungo lockdown il Team “Amore&vita Radiomondo cicloamatori Rieti” torna sulle strade locali del ciclismo e della passione con l’edizione numero 26 del memorial “Michela Fanini”. Il via per il classico giro della Valle Santa reatina è fissato per domani, domenica 18 ottobre alle ore 9. Una kermesse con una partecipazione contingentata in linea con le direttive Asi anticontagio da Covid 19 con un numero limitato di partecipanti cui verrà rilevata la temperatura corporea prima della partenza. Previsto anche l’uso di mascherine.

Iscrizioni a partire dalle ore 7.30 presso il “Baretto” di viale De Juliis mentre la partenza è fissata alle ore 9. Premi per le società più numerose. La colorata carovana di cicloturisti si snoderà lungo la Valle Santa e toccherà – dopo la partenza da Rieti - il santuario francescano di Greccio per poi snodarsi nella natura transitando per Rivodutri, La Spera, Colli sul Velino e poi lungo la Ternana fino a Quattro Strade e di nuovo viale De Juliis. La quota di iscrizione, 12 euro, è comprensiva di oggetto ricordo e ristoro. Il tracciato è di circa 80 km con percorso più breve in caso di maltempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA