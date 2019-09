Ultimo aggiornamento: 12:09

RIETI - Ancora un bellissimo successo da mettere in bacheca per l’edizione numero 25 del memorial ciclistico Michela Fanini, organizzato dal “Team amore&vita Radiomondo Rieti” in collaborazione con il Comitato Regionale Asi. Consensi e numerosissime adesioni, anche dall’Umbria e da fuori provincia, nel classico e suggestivo tracciato del giro ciclistico della Valle Santa reatina tra le bellezze paesaggistiche e naturali del nostro territorio. Queste le varie classifiche finali al termine della kermesse disputata la scorsa domenica.Classifica Gpm - Colli sul Velino: 1) Manuel Frusta, 2) Luca Ferretti, 3) Mauro Agostinelli. Gpm - La Foresta categoria cicloamatori: 1) Manuel Frusta, 2) Luca Ferretti, 3) Damiano Ficorilli, 4) Giuliano Cecilia. Gpm - La Foresta (Cicloturisti): 1) Giuliano Moscatelli, 2) Christian Formichetti, 3) Cesare Bille, 4) Maurizio Di Giovannandrea. Classifica Donne: 1) Claudia Bissi. Classifica per Società: 1) Gs Frasso, 2) Velo Club Santa Maria degli Angeli, 3) Team Cyclones Aprilia, 4) Team Amore&Vita Radiomondo Rieti, 5) Asd Aguzzi Sport. Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti Roberto Cipolletti, presidente del Comitato regionale Lazio Asi e il presidente del Comitato provinciale Asi Rieti, Drago Amicarelli. Un successo per tutti gli organizzatori con l’infaticabile Maurizio Bucci, il presidente Alessandro Bucci, il vice presidente Pier Luigi Aguzzi, il Direttore Sportivo Mauro Agostinelli e una nota di merito alla direttrice di gara, Elisabetta Baldinetti.