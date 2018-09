di Emanuele Faraone

RIETI - Torna puntuale anche quest’anno - con l’edizione numero 24 - il memorial “Michela Fanini”, dedicato alla campionessa di ciclismo femminile professionistico con un suggestivo tracciato che si snoderà lungo la valle Santa reatina tra bellezze paesaggistiche e sport.Un evento ciclistico ormai di grande rilievo nel panorama sportivo reatino organizzato dal “Team amore&vita radiomondo cicloamatori” di Rieti e dedicato ai numerosissimi cicloturisti e cicloamatori reatini e dell’intera provincia.Appuntamento domani, domenica 2 settembre, alle 7.30 presso il “Baretto” di viale De Juliis per le iscrizioni e partenza prevista per le ore 8.30. La quota di iscrizione, 12 euro, è comprensiva di oggetto ricordo e ristoro. I ciclisti toccheranno subito il santuario francescano di Greccio per poi ripassare da Chiesa Nuova e Madonna del Cuore fino a Villa Tizzi dove è previsto il gran premio della montagna. Da qui ancora suggestive pedalate nella natura passando per Rivodutri, Sorgenti di Santa Susanna, La Spera, Madonna della Luce, Colli sul Velino (gpm e punto di ristoro organizzato dalla locale Proloco) e poi giù in picchiata fino alla strada sr 79 Ternana, Quattro Strade, via Angelo Maria Ricci e arrivo in viale de Juliis dopo circa 80 chilometri. Il tracciato è stato ridisegnato dagli organizzatori a causa della temporanea interruzione della provinciale in località Piedimoggio. Appuntamento dunque a domani per il popolo dei ciclisti reatini che incrociano le dita e sperano in un tempo clemente.