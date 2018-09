di Emanuele Faraone

RIETI - Ancora un successo da mettere in bacheca per il “Team amore&vita Radiomondo Rieti” organizzatore della 24esima edizione del memorial Michela Fanini. Una manifestazione sportiva dedicata alla memoria della campionessa di ciclismo professionistico femminile che, come ogni anno, ha riscosso consensi e numerosissime adesioni, anche dall’Umbria, nell’ormai classico e suggestivo tracciato del giro ciclistico della valle Santa reatina tra le bellezze paesaggistiche e naturali del nostro territorio.



I ciclisti reatini si sono dati amichevolmente battaglia sui due gran premi della montagna posti al santuario di Greccio e a Colli sul Velino dove a tutti gli sportivi è stato offerto un punto di ristoro. Le condizione meteo clementi nella mattinata di domenica hanno reso indimenticabile questa giornata sportiva. Al termine della manifestazione presso il “Baretto” di viale De Juliis la cerimonia delle premiazioni. Un successo per tutti gli organizzatori con l’infaticabile Maurizio Bucci, il presidente Alessandro Bucci, il vice presidente Pier Luigi Aguzzi, il Direttore Sportivo Giuseppe Sielli.



LE CLASSIFICHE



Classifica per società: 1) Road bike Cantalice, 2) Gs Frasso, 3) Amore&vita Radiomondo Rieti, 4) Gc Old Champions Montecastrilli, 5), Velo club Santa Maria degli Angeli, 6) Gc D’angeli, 7) Rieti Riding, 8) Eurociclo, 9) Ciclo Ones, 10) Proni Cycling.



Classifica Gpm Greccio: 1) Matteo Laureti (Mtb Rieti), 2) Gabriele Palmegiani (G.c. D’Angeli), 3) Lorenzo Petrocci (Gs Frasso).



Gpm Colli sul Velino: 1) Cristian Palmerini (Road bike), 2) Luca ferretti (G.c. D’Angeli), 3) Paolo Patrizi ( Rieti riding).



Classifica donne: Luisa Lombardi Asd Proni Ciclyng, 2) Chiara Dionisi (euro-ciclo), 3) Alessandra Simeoni (Road bike Cantalice). Classifica giovanissimi: Luca Bucci (2004) e Chiara Dionisi (2002).

