© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In fase di avviamento la complessa macchina organizzativa della Granfondo Valle del Tevere-Trofeo Aldo Renzi che anticipa la data a domenica 23 giugno rispetto alla tradizionale collocazione nel mese di settembre nelle edizioni passate e che chiude la stagione 2019 del circuito Fantabici.“Squadra che vince non si cambia” è il motto degli organizzatori del Ciclo Club Fiano Romano (Onorino Santarelli, Angelo Tommasi e Roberto Turchetti) insieme alla Cicli Renzi (di Gino Renzi con lo showroom e punto vendita di biciclette a Fiano) per questa manifestazione di ciclismo amatoriale che presenta due titolazioni importanti: la gara nazionale per il personale militare aderente all’Aeronautica Militare e l’assegnazione delle maglie di campione regionale sotto l’egida della Federciclismo Lazio.Fiano Romano è il comune capofila della manifestazione con i due percorsi mediofondo (88 chilometri) e granfondo (120 chilometri) che interessano le località di Nazzano, Torrita Tiberina, Poggio Mirteto, Colonnetta di Montopoli, Granari, Granica, Bocchignano, Gavignano, Forano, Roccantica, Casperia, Cantalupo, Selci, Forano, Stimigliano, Sant’Oreste e Civitella San Paolo con ritorno a Fiano Romano, sede di partenza e di arrivo nel cuore del centro storico.Sul web è sempre attivo il sito www.cicloclubfianoromano.it che presenta il programma completo, le modalità di iscrizione ed ogni particolare utile ai partecipanti.