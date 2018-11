© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Rieti ancora orfana del Giro d’Italia per il terzo anno consecutivo. Gli appassionati di ciclismo sabini anche nel 2019, come nello scorso anno e nella primavera lasciata alle spalle, per poter assistere e incitare i propri beniamini partecipanti alla Corsa Rosa dovranno andare fuori provincia o addirittura fuori regione.Ieri è stato svelato il percorso dell’edizione 102 della gara ciclistica più importante d’Italia che partirà sabato 11 maggio da Bologna, con la cronoscalata a San Luca, e arriverà per la tappa conclusiva il 2 giugno a Verona al termine di 21 tappe per 3.518,5 km totali di cui neanche un metro nella provincia di Rieti: magra consolazione può essere il fatto che la prossima primavera la carovana rosa non passerà neanche a Roma né tantomeno nella vicina Umbria.Chi tra gli sportivi reatini proprio non volesse fare a meno di perdere lo spettacolo del Giro d’Italia, a meno di ripiegare sulle dirette televisive pomeridiane, per restare nei paraggi potrebbe approfittare delle tappe programmate tra il 14 e il 17 maggio, quando i corridori transiteranno nel Lazio in occasione della quarta, quinta e sesta tappa e arriveranno a L’Aquila nella settima. In particolar modo il 14 maggio, in occasione della quarta tappa la Orbetello-Frascati, il Giro dopo aver lasciato la Toscana attraverserà la Tuscia per poi transitare a Monterotondo e Mentana fino all’arrivo ai Castelli Romani. Il giorno successivo la tappa porterà i corridori sul litorale pontino con traguardo a Terracina per poi ripartire il 16 maggio da Cassino verso San Giovanni Rotondo, con la ripartenza della settima tappa da Vasto con arrivo a L’Aquila.Una magra consolazione per una provincia abituata a essere teatro e protagonista di sfide ciclistiche anche epiche, come nell’edizione del 2015 della Tirreno-Adriatica quando al Terminillo ci fu il trionfo di Quintana nella bufera di neve, e che non ospita un traguardo del Giro dal lontano 2010 quando sulla montagna reatina fu posto l’arrivo di una tappa di 189 chilometri partita da Chianciano che vide la vittoria del danese Chris Anrek Sorensen.