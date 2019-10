© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Condizioni climatiche ideali ed una grande partecipazione di pubblico hanno fatto da splendida cornice domenica scorsa al “3° Memorial Pietro Tagliaferri – Trofeo Bcc Roma” organizzato a Forano dall’Asd Nuova Ciclisti Forano in collaborazione con la famiglia Tagliaferri, il Csi Rieti e l’Amministrazione Comunale di Forano.La manifestazione si è svolta nell’impianto del velodromo ed ha visto la partecipazione di oltre 120 bambini e ragazzi dai tredici ai quindici anni di età provenienti da diverse località che hanno dato spettacolo in sella alle proprie biciclette tra l’entusiasmo e l’incoraggiamento di famigliari e pubblico.Un evento che gli organizzatori intendono riproporre ed ampliare nelle successive edizioni e che possa servire da importante collegamento generazionale tra il presente ed il futuro del nostro ciclismo. Significativa, in tal senso, la presenza in qualità di ospite d’onore di Marco Bernardinetti, ciclista professionista in forza al team “Amore & Vita – Prodir” che nella foto sostiene il più piccolo partecipante (tre anni d’età) al Memorial.