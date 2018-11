© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Le cattive condizioni meteo previste per oggi, giovedì 1° novembre, hanno indotto gli organizzatori dell’Asd Monte Giano a rinviare la quarta edizione della Cicloturistica Le Vie del Marrone a domenica 4 novembre mantenendo inalterato il percorso e il format dell’evento.Coloro che si erano regolarmente iscritti e saranno impossibilitati a presenziare il 4 novembre, potranno chiedere il rimborso agli organizzatori.Per effetto del cambio di data e per i nuovi iscritti, la quota di adesione è di 15 euro da sottoscrivere entro e non oltre venerdì 2 novembre per poi salire a 20 euro entro la mattina di domenica. Oltre all’iscrizione, la quota comprende l’uso delle docce, i ristori lungo il percorso e il pranzo finale. Per iscriversi occorre inviare una mail all’indirizzo mtbmontegiano@gmail.com .Il percorso di 31 chilometri con 1100 metri di dislivello attraversa i castagneti di Antrodoco, Borgo Velino e Canetra offrendo alla vista dei bikers paesaggi spettacolari con single track impegnativi e divertenti.A contribuire al successo e alla crescita della Cicloturistica Le Vie del Marrone (evento inserito nella Sagra delle Castagne in sinergia con la Pro Loco di Antrodoco), organizzato sotto l’egida dell’Acsi Ciclismo Lazio, la Regione Lazio in ambito istituzionale oltre ai partner Faram, Zerolimits, EAE di Emiliano Alonzi, De Silvestri Calzature, Acconciatore Sergio, Ciuffa Mobili, Fabietto Bar, Edil Market, Farmacia Sciubba e Bar Marconi.