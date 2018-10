Ultimo aggiornamento: 10:13

RIETI - L’Asd Monte Giano Mtb sta lavorando da tempo all'organizzazione della Cicloturistica Le Vie del Marrone per far si che la quinta edizione, datata giovedì 1° novembre, possa riscuotere un successo maggiore grazie a un gruppo affiatato che sta dedicando tempo e passione per questa manifestazione che rimane il fiore all’occhiello di Antrodoco e del sodalizio di mountain bike in loco presieduto da Enrico De Silvestri.Il percorso di 31 chilometri con 1100 metri di dislivello attraversa i castagneti di Antrodoco, Borgo Velino e Canetra offrendo alla vista dei bikers paesaggi spettacolari con single track impegnativi e divertenti. Al chilometro 26, per chi vuole, si può uscire dal percorso e raggiungere la zona di arrivo per il pranzo.La quota di adesione è di 15 euro da sottoscrivere entro sabato 27 ottobre, 20 euro entro la mattina dell’1 novembre. Oltre all’iscrizione, la quota comprende l’uso delle docce, i ristori lungo il percorso e il pranzo finale. Per iscriversi occorre inviare una mail all’indirizzo mtbmontegiano@gmail.com .“Il 1°novembre si avvicina – spiega l’organizzatore Enrico De Silvestri - e non vediamo l’ora di accogliere tutti i partecipanti e gli accompagnatori per un'altra entusiasmante edizione della cicloturistica. La nostra è una lodevole iniziativa che ci associa nello spirito della promozione e della valorizzazione dell’appennino reatino ai confini con l’Abruzzo oltre a gustare le castagne, il prodotto per eccellenza dell’autunno e del nostro territorio”.La cicloturistica si svolgerà contestualmente alla 25^ Sagra delle Castagne: un abbinamento perfetto tra il mondo delle ruote grasse e la tradizione eno-gastronomica del territorio per un impegno sul piano organizzativo reso possibile in primis dalla Regione Lazio in ambito istituzionale oltre ai partner Faram, Zerolimits, EAE di Emiliano Alonzi, De Silvestri Calzature, Acconciatore Sergio, Ciuffa Mobili, Fabietto Bar, Edil Market, Farmacia Sciubba e Bar Marconi.