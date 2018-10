© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La macchina organizzativa della Cicloturistica Le Vie del Marrone ha ufficialmente avviato i preparativi per la quinta edizione che si presenta ricca di conferme e novità.Appuntamento ad Antrodoco giovedì 1° novembre per gli appassionati di “pedalate senza fretta” per affrontare il percorso unico di 31 chilometri con 1100 metri di dislivello, pendenze impegnative e single track (passaggi singoli) in discesa altrettanto impegnativi ma fatti con la dovuta calma.La quota di adesione è di 15 euro da sottoscrivere entro sabato 27 ottobre, 20 euro entro la mattina dell’1 novembre. Oltre all’iscrizione, la quota comprende l’uso delle docce, i ristori lungo il percorso e il pranzo finale. Per iscriversi occorre inviare una mail all’indirizzo mtbmontegiano@gmail.com.Gli organizzatori capitanati da Enrico De Silvestri stanno facendo del loro meglio per offrire ai partecipanti l’opportunità di vivere una bella giornata dedicata alle due ruote contestualmente allo svolgimento della 25°Sagra delle Castagne. Uno sforzo reso possibile in primis dalla Regione Lazio in ambito istituzionale.