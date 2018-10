Ultimo aggiornamento: 15:24

RIETI - Oggi, giovedì 18 ottobre, presso l’Istituto Omnicomprensivo di Amatrice, è stato presentato il progetto di scuola di ciclismo promosso da Pedala Per Un sorriso Onlus grazie alla raccolta fondi della ormai celebre pedalata nel centro di Roma. Sono state consegnate 30 mountain bike, 30 caschi e un kit di addestramento alla guida del mezzo.Il dirigente scolastico del plesso, Giovanni Luca Barbonetti insieme al professor Andrea Innocenzi, responsabile del dipartimento sport dell’istituto, riceveranno il materiale che sarà messo a frutto grazie alla collaborazione dell’Asd Zero Team di Rieti. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Amatrice, Filippo Palombini, il consigliere regionale, Sergio Pirozzi, Stefano Zanatta, ds del team professionistico Bardiani nonché membro del direttivo di Pedala Per Un sorriso e altri membri del sodalizio.Nel frattempo, fervono i preparativi per il prossimo appuntamento in sella. L’11 novembre, come sempre, dalla sede dell’Università Europea di Roma in via degli Aldobrandeschi 190, a due passi dall’uscita Aurelia del Gra, muoverà la V edizione della pedalata tutta solidale, tutta nel centro di Roma. Quest’anno il claim è: #onlyforcharityjusttosmile !!!Alla manifestazione cicloturistica parteciperanno Ivan Basso, presidente onorario della Pedala Per Un Sorriso Onlus, Valerio Agnoli (Barhain Merida), Giulio Ciccone (Bardiani), insieme ad altri grandi ex del ciclismo italiano come Alessandro Proni, Umberto Proni, Luigi Sgarbozza, Roberto Petito, Stefano Zanatta, Bruno Centomo.Altro invitato speciale è il rappresentante numero 1 dell'Ultracycling in Italia, Omar Di Felice, ospite d'onore, e un po’ anche madrina della manifestazione, sarà Marina Romoli.Le iscrizioni sono aperte sul sito www.pedalaperunsorriso.org, su www.kronoservice.com e negli esercizi commerciali indicati sul sito.