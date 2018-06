RIETI - In seguito ai recenti e ulteriori episodi di violenza, avvenuti in via Varrone nei pressi di un negozio etnico, che hanno visto coinvolti alcuni cittadini extracomunitari, il sindaco Antonio Cicchetti ha inviato una richiesta al Questore di Rieti affinché venga applicata la sanzione della sospensione della licenza secondo quanto disposto dall'articolo 100 del Testo unico di pubblica sicurezza.

Marted├Č 5 Giugno 2018



