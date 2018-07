RIETI - Buoni risultati per le iniziative del fine settimana a Rieti.



«Quello appena trascorso è stato un fine settimana ricco di eventi nel centro storico di Rieti e a Terminillo. Le manifestazioni hanno visto un'ampia partecipazione e l'apprezzamento da parte dei cittadini - osserva il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti. - Le iniziative “Venerdì d’estate”, la Notte bianca di sabato, i festeggiamenti del rione San Nicola, il raduno delle Vespe, “Rieti motore rombante”, "Jazz in Chiostro" e la competizione sportiva K42 a Terminillo hanno registrato un grande successo, con la collaborazione del Comune a sostegno di tutti gli organizzatori ai quali va il ringraziamento dell’amministrazione. Particolarmente suggestivo è stata il raduno organizzato dal Vespa club di Rieti, tramite il suo presidente Gioacchino Belloni, in occasione di un’iniziativa dedicata alla solidarietà nei confronti di Amatrice. Le Vespe, uno dei simboli dell’ingegneria meccanica italiana frutto dell'inventiva dell'ingegner Corradino d'Ascanio, progettista del primo elicottero, per due giorni hanno riempito il centro con attività collaterali di natura culturale, a testimonianza che tali eventi possono essere anche un volano per il turismo e un indotto per le attività presenti sul nostro territorio. Per questo motivo, l’amministrazione comunale è disponibile a fornire il proprio supporto e sostegno con l’obiettivo di rivitalizzare il tessuto economico e sociale del centro storico e della stazione turistica montana».

Lunedì 9 Luglio 2018



