RIETI - Il sindaco Cicchetti gela la Lega: «Terrò per me la delega dell’immigrazione. Non me ne voglia la neo assessore Onorina Domeniconi ma su questo tema io ho un pregresso di 30 anni. Tutto il resto misurerà la capacità di Onorina di fare e la novità dell’azione di governo della Lega, in un momento storico turbato da vere barbarie».



Il sindaco e il senatore Umberto Fusco, durante la conferenza stampa in corso in sala consiliare, hanno ufficializzato l’accordo politico stretto la scorsa settimana che ha portato la Lega in giunta comunale e nella coalizione che appoggia il candidato alla presidenza della Provincia Mariano Calisse. © RIPRODUZIONE RISERVATA