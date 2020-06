Rieti, anche il sindaco Cicchetti riceve il generale Argiolas

RIETI - Il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha ricevuto questa mattina, presso la sede comunale, il Comandante del Raggruppamento Lazio-Abruzzo dell’Operazione “Strade Sicure”, Generale di Brigata Fabrizio Argiolas.

Dal 4 giugno scorso il Generale Argiolas, comandante dell’Artiglieria Controaerei di stanza a Sabaudia, è alla guida del Raggruppamento Lazio-Abruzzo per l’operazione Strade Sicure, un contingente di più di 2000 uomini e donne provenienti da diversi reparti tra cui 1° reggimento granatieri, il 6° reggimento genio pontieri, il 7° reggimento NBC, il reggimento lancieri di Montebello 8°, 9° reggimento alpini, 11° reggimento trasmissioni, il 17° reggimento artiglieria controaerei “Sforzesca”, 185° reggimento artiglieria paracadutista, e una minore unità a livello plotone dell’aeronautica militare, una forza importante che svolge attività di supporto alle Forze di Polizia e di contrasto alla criminalità in molte città del Lazio e dell’Abruzzo tra cui Accumoli e Amatrice, in queste ultime con specifici compiti di controllo degli accessi alle “zone rosse”.

