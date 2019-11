RIETI - Bentornato (al gol) Christian D'Urso! Il centrocampista reatino, di proprietà della Roma, attualmente in forza al Cittadella sta decidendo la gara del "Curi" tra il Perugia ebla e la formazione padovana, sbloccata dopo appena 6' di gioco. Per D'Urso un gol che mancava all'appello esattamente da 254 giorni: l'ultima volta che è riuscito a gioire per una sua marcatura è stata il 18 febbraio scorso quando, con la maglia dello Smyrmis (serie A greca) al 64' realizzò la rete del momentaneo 1-3 contro il Paok Saloniccco, gara finita poi 5-1 per i bianconeri. Quella odierna, per D'Urso è la quinta presenza stagionale: al momento del gol aveva giocato complessivamente ha giocato 195' penalizzato da infortuni e panchine. Ultimo aggiornamento: 15:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA