Tricolori Assoluti di atletica: ecco le chiusure al traffico e i divieti di sosta

RIETI - In relazione allo svolgimento dei Campionati Assoluti di atletica leggera in programma nel prossimo weekend - 24, 25 e 26 giugno a Rieti - la Polizia Locale del Comune di Rieti comunica le seguenti variazioni al traffico:

La chiusura al traffico e il divieto di sosta con rimozione in Piazzale Leoni, dalle ore 8 del 24 giugno alle ore 24 del 26 giugno

L’istituzione del divieto di sosta con rimozione in via Duprè Theseider – tratto dalla Piscina Comunale fino al civico 69 e in Via Lungovelino Don G. Olivieri, tratto dal civico 40 al civico 56, dalle ore 8 del 25 giugno alle ore 24 del 26 giugno.

Inoltre, al fine di consentire lo svolgimento della gara di marcia su strada, saranno in vigore le seguenti variazioni:

La chiusura al traffico veicolare di Viale Morroni e Piazza Marconi – tratto dall’ingresso della Scuola NBC e Via Cintia dalle ore 14 alle ore 21 del 24 giugno

La chiusura al traffico e il divieto di sosta con rimozione in Piazza Mazzini, Piazza Berlinguer, Viale Canali e Piazza Marconi – rotatoria, dalle ore 14 alle ore 21 del 24 giugno.