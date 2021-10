Lunedì 25 ottobre chiusura temporanea di Via della Verdura per lavori su edificio privato

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 13:06 - Ultimo aggiornamento: 13:07

RIETI - La Polizia Municipale del Comune di Rieti informa che lunedì 25 ottobre, a seguito di specifica richiesta per lavori da eseguire su un edificio privato, saranno possibili chiusure temporanee al traffico veicolare in via della Verdura tra le 8.30 alle 16. Sarà comunque garantito il traffico pedonale.